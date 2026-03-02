Bombeiros seguem buscas por homem que caiu no Capibaribe; ele entrou no remo do Sport há 2 meses
Edvane César é funcionário público
As buscas por Edvane César do Carmo, de 49 anos, seguem no Rio Capibaribe, nesta segunda-feira (2). Ele desapareceu após ter caído de um caiaque, no início da manhã. Os agentes concentram os trabalhos entre a Ponte da Torre e o Remo do Sport Club do Recife.
Familiares de Edvane chegaram à rampa próxima ao Túnel Chico Science por volta das 9h. Ainda não gravaram entrevista, mas afirmaram que ele é casado, trabalha como funcionário público da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, tem dois filhos, sendo um casal, e pratica outros esportes. Ele integra o Remo do Sport Club do Recife há cerca de dois meses.
“Fomos informados de que um rapaz teria se desequilibrado do caiaque e, soltando os remos, perdeu o controle dele. Tinha outra pessoa no rio, só que não com ele. Tentou fazer essa busca, mas não teve êxito”, explica o tenente Almir Neto, do Corpo de Bombeiros.
Buscas
A corporação enviou uma equipe, por volta das 6h20, que fez as primeiras buscas. Cinco militares realizaram o trabalho, mas sem achar Edvane. Outros cinco, da equipe de salvamento, fazem as buscas.
“Quando tudo aconteceu, não tinha fortes chuvas. O tempo estava normalizado. Ou seja, não tinha esse perigo iminente. Estamos na terceira busca e, se não encontrarmos, iremos para a quarta e vamos seguir assim até encontrar o cidadão. O caiaque não foi encontrado, até o presente momento”, finaliza o tenente.