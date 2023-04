Bombeiros tentam resgatar gato e cachorro do edifício Leme, que corre risco de desabar em Olinda

A- A+

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) iniciaram, na manhã deste domingo (30), novas ações para retirada de animais do Edifício Leme, que desabou parcialmente na noite da última quinta-feira (27) no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.



Bichos se encontram na parte do imóvel que ainda está de pé, mas com risco de queda, o que dificulta o andamento da operação.



Bombeiros tentam retirar um cachorro e um gato. De acordo com a corporação, o perímetro em que os animais estão “apresenta grande risco e necessita de cuidados para que a retirada seja de forma segura e eficaz”.

Veja também

