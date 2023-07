A- A+

PERNAMBUCO Equipe do Samu vira refém durante atendimento em Sucupira; criminoso atola ambulância Caso foi registrado na Delegacia de Prazeres. Homem jogou fora a chave do veículo

Uma equipe com dois condutores e um técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se tornou refém de um homem armado, que chegou a ameaçar os três e agredir uma mulher.

O criminoso também tentou dirigir a ambulância, mas acabou atolando o veículo em uma área de construção. Ele ainda arremessou a chave.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18), em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes. O caso foi encaminhado a Delegacia de Cavaleiro, na mesma cidade, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência.

De acordo com a apuração da reportagem, a ambulância não estava encontrando o endereço da ocorrência e então entrou em contato com a mulher que solicitou ajuda. No local indicado na chamada, havia uma construção e um carro impedindo a passagem dos profissionais.



A mulher, então, pediu para que o criminoso retirasse o veículo e acabou sendo agredida por ele. Armado, o homem ameaçou a equipe do Samu e assumiu o volante, mas acabou atolando a ambulância na lama.

Os socorristas ainda tentaram pedir reforço de outros no rádio. Sobre o caso, a reportagem da Folha de Pernambuco aguarda respostas da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

