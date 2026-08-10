Boneca sexual é 'confundida' com vítima de assassinato na Austrália
Dois homens estavam dirigindo no domingo pelo interior australiano quando encontraram uma mala abandonada, aparentemente com restos humanos em seu interior
Uma boneca sexual de aparência real foi brevemente "confundida" com uma vítima de assassinato depois de ser encontrada dentro de uma mala jogada em uma zona rural da Austrália, informaram nesta segunda-feira (10) a polícia e a imprensa local.
Dois homens estavam dirigindo no domingo pelo interior australiano quando encontraram uma mala abandonada, aparentemente com restos humanos em seu interior.
Uma força-tarefa com detetives de homicídios e peritos forenses foi estabelecida para investigar o caso que a polícia inicialmente tratou como um assassinato.
Mas os exames revelaram que a mala continha uma boneca sexual de aparência real, informou o canal público ABC.
"Inicialmente, ela foi confundida com um ser humano", disse à imprensa a superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, Linda Bradbury.
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"São muito realistas e parecem restos mortais humanos", acrescentou.
A polícia afirmou que "exames forenses" mostraram que se tratava de uma "boneca de aparência real", incluindo roupas, cabelo e um piercing no nariz.
Para complicar ainda mais a situação, a boneca "também tinha marcas similares a hematomas e escoriações", afirmou a polícia em um comunicado. "As investigações foram concluídas"