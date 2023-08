A- A+

Bubble Baba Challenge Bonecas sexuais infláveis são usadas em competição bizarra na Rússia Para competir, participantes de ambos os sexos devem ter mais de 16 anos e passar por um teste do bafômetro

Uma competição atípica ocorreu, no sábado (12), na na vila de Losevo, localizada na região de Leningrado, na Rússia. Foi a Bubble Baba Challenge - 2023. Os participantes do evento tiveram que fazer uma espécie de rafting rio abaixo, agarrados a bonecas sexuais infláveis.

Segundo informações veiculadas nas redes sociais, 333 homens e 73 mulheres lutaram pelo primeiro lugar. A regra principal é nadar até a linha de chegada sem se perder do boneco.

O evento é realizado nas corredeiras do rio Vuoksi. As bonecas são utilizadas na água como dispositivos de flutuação. O evento começou em 2003, atraindo cada vez mais gente a cada ano. Em 2011, cerca de 800 pessoas participaram da corrida, que foi proibida no ano seguinte.

As autoridades alegaram perigo porque estradas e pontes estavam sendo reformadas no país. Os organizadores contestaram a proibição, alegando que ela só foi efetuada como parte de uma repressão em todo o país às reuniões de massa.

Participantes de ambos os sexos podem competir, mas devem ter 16 anos ou mais e passar por um teste obrigatório de álcool. O evento foi reiniciado em 2021.

