Carnaval 2023 Bonecos Gigantes anunciam a abertura do Carnaval de Olinda O Homem da Meia Noite, a Mulher do Dia e o Menino da Tarde já partiram da sede da prefeitura da cidade com destino à Praça do Carmo

A abertura de um dos mais belos carnavais do Brasil, o de Olinda, iniciou com um cortejo dos três principais bonecos gigantes da cidade: O Homem da Meia Noite (1932), A Mulher do Dia (1967) e O Menino da Tarde (1974).

A estreia dos tradicionais bonecos gigantes, que desfilam nas ladeiras olindenses durante toda a folia, foi oficial. Os três partiram da sede da prefeitura municipal, com destino à Praça do Carmo, para fazer a abertura da festa de rua mais popular do ano. Às19h04, foi decretado o início das festivades.

O cortejo do trio resgatou fantasias que estavam guardadas, inspirou a produção de novas e tomou conta das ladeiras da cidade, inundadas de frevo e cores. Sem desfilar há dois anos, por causa da pandemia do coronavírus, o homem mais alto em linha reta de Pernambuco - o boneco místico e misterioso do Homem da Meia Noite - levou a chave da cidade nas mãos.

Com quase quatro metros de altura, um fraque verde e branco que será trocado à meia noite do sábado de Zé Pereira, dia do seu desfile, o Seu Calunga homenageia, em 2023, sete artistas e blocos da folia pernambucana: Helder Vasconcelos, Reginaldo Cabral de Souza, Sérgio Barreto, Tiago José dos Santos, Mateus e Catirina, o Dragão do Bloco, Eu Acho é Pouco e o Boi de Zé da Macuca. A ideia foi homenagear artistas populares, bem como explorar o tema Brincante para mostrar a importância do folião que esperou mais de dois anos para cair no passo. Aqueles que brincam carnaval, afinal, são os protagonistas.

A arquiteta Fábia Avelar, 40 anos, é pernambucana e mora em São Paulo. Mas todos os anos ela vem passar os festejos de momo em Olinda, lugar que considera apaixonante e democrático.

