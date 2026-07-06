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RECIFE

Bonecos gigantes com cabeças cobertas chamam atenção após derrota do Brasil

Vídeo publicado nas redes sociais já atingiu mais de 400 mil visualizações

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A imagem foi registrada pelo digital influencer Hever SouzaA imagem foi registrada pelo digital influencer Hever Souza - Foto: Instagram @heverofc/Reprodução

Após a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesse domingo (5), uma cena inusitada chamou a atenção dos torcedores que acompanhavam a partida no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Os tradicionais bonecos gigantes, representando os craques da Seleção Brasileira, estavam desfilando com as cabeças cobertas. 

O momento foi registrado pelo digital influencer de Campina Grande, na Paraíba, Hever Souza, que estava no local. Surpreso com a imagem, ele publicou o vídeo nas redes sociais, que viralizou e já atingiu mais de 400 mil visualizações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Produtor explica cena
Em entrevista à Folha de Pernambuco, o criador e produtor cultural da Embaixada dos Bonecos Gigantes, Leandro Castro, explicou que a cena não tem relação com a eliminação da seleção canarinha. Segundo ele, cobrir as cabeças dos bonecos faz parte do procedimento padrão adotado durante o transporte.

Leandro ainda informou que, nos jogos anteriores do Brasil na Copa, os bonecos permaneceram no Parque Dona Lindu durante a madrugada e retornaram à Embaixada dos Bonecos Gigantes, localizada na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, apenas na manhã seguinte.

“Ontem, como o jogo foi um pouco mais cedo, trouxemos os bonecos de volta para a embaixada. Como eles foram colocados no caminhão para transporte, isso é um procedimento normal. A gente cobre a cabeça dos bonecos com a calça para ter proteção e não ter nenhum arranhão na pintura”. 

Símbolos do Carnaval pernambucano, os bonecos gigantes fazem parte da cultura popular do estado há décadas. Desde 2008, Leandro Castro e sua esposa, Sineide Castro, vêm renovando a tradição com a criação de uma nova geração de bonecos.

Atualmente, além dos jogadores da Seleção, o acervo reúne representações de personalidades da cultura e da história, como Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Alceu Valença, Jô Soares e Elvis Presley, entre outros.

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