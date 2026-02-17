Ter, 17 de Fevereiro

Carnaval 2026

Bonecos gigantes de Olinda desfilam em 37ª edição de encontro tradicional

Além do Homem da Meia-Noite e outras alegorias famosas, também participaram do cortejo os bonecos de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho

Os bonecos gigantes de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho estão presentes no desfileOs bonecos gigantes de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho estão presentes no desfile - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
Um dos maiores símbolos da folia pernambucana ganhou as ruas na manhã desta terça-feira (17) de Carnaval. Em sua 37ª edição, o Encontro dos Bonecos Gigantes de Olinda presenteou os foliões com um espetáculo de criatividade, tradição e resistência cultural.

Cerca de 100 bonecos gigantes desfilaram pelas ruas da cidade histórica. Com concentração no Largo de Guadalupe, o cortejo saiu em direção à Prefeitura de Olinda, acompanhado por orquestra e passistas de frevo. 

O icônico Homem da Meia-Noite abriu o desfile, que levou às ruas outras alegorias de agremiações conhecidas, além de representações de figuras famosas.

O ator Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho, que concorrem ao Oscar com o filme o "O Agente Secreto", foram duas novidades deste ano.

Wendel Galdino, que ganhou a missão de carregar o boneco do ator baiano, sentiu na pele o carinho dos fãs do artista.

"É foto e filmagem tora hora. O boneco tem sido muito ovacionado", afirmou. Assinado por Mestre Camarão, o boneco veste a camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos, como o protagonista do filme, e segura a estatueta do Globo do Ouro, prêmio conquistado por Wagner em janeiro.

"Estamos fazendo uma festa bonita, encerrando o Carnaval de Olinda com os bonecos gigantes e dizendo ao povo que no ano que vem tem mais. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente", afirmou o artista Silvio Botelho, idealizador do encontro.

A homenageada especial desre ano é a Mulher da Sombrinha, boneca gigante do município de Catende, que veio até Olinda para brincar o Carnaval. Além dela, o evento também homenageia Pai Jorge de Bessem, responsável pelas Águas de Oxalá e pela Noite dos Tambores Silenciosos do Recife; e Gilberto Giba Sobral (in memoriam), ex-secretário de Cultura de Olinda, que morreu em 2025.

