CARNAVAL Bonecos Gigantes de Olinda ganham casa no Recife com inauguração nesta sexta-feira (9) Espaço funcionará como uma exposição constante dos símbolos do Carnaval pernambucano

Os Bonecos Gigantes, símbolos do Carnaval de Olinda, estão de casa nova, desta vez no Recife. O casarão, que possui inauguração prevista para as 17h desta sexta-feira (9), fica sediado na rua da Guia, 141, no Bairro do Recife, área central da Capital.

O "Casarão - Bonecos Gigantes de Olinda em Recife", como está sendo chamado, consiste em uma exposição permanente das estruturas que representam personagens da cultura popular de Pernambuco, assim como de grandes nomes da música brasileira.

O espaço deverá funcionar para visitação da população de domingo a domingo, das 9h às 17h. As visitas podem ser espontâneas ou agendadas - por escolas.

Durante o Carnaval deste ano, que segue até a próxima terça-feira (13), o espaço deve funcionar com horário reduzido por conta da saída dos blocos para desfile.

Peças expostas no Casarão - Bonecos Gigantes de Olinda em Recife. - Foto: Divulgação

Todos os os bonecos são obras do artista plástico André Vasconcelos. Ele tem descendência indígena, dos Caetés, que habitaram o povoado de Tejucupapo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Desde criança, já participava da produção do Carnaval de Olinda. Discípulo do Mestre Silvio Botelho, atuou também em diversas produções culturais, com experiência como artesão, mestre bonequeiro, produtor de palco, carnavalesco e produtor cultural.

