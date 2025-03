A- A+

CARNAVAL 2025 Cortejo dos Bonecos Gigantes desfila no Recife Antigo nesta Terça-feira Gorda de Carnaval; confira O boneco de Fernanda Torres ganhou destaque e arrancou aplausos do público

Fernanda Torres, Rainha Elizabeth, Neymar, Reginaldo Rossi, Elba Ramalho, Alceu Valença, Renato Aragão, Whindersson Nunes, Roberto Carlos, Chico Science, Trump, Chacrinha, Quico, Messi, o Incrível Hulk e a governadora Raquel Lyra… Esses foram alguns dos personagens que desfilaram nesta terça-feira (4) no Recife Antigo, no cortejo dos Bonecos Gigantes.

O boneco de Fernanda Torres arrancou aplausos do público. A atriz protagonizou “Ainda Estou Aqui”, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, um feito histórico do Brasil.

Confira as imagens do desfile:

O cortejo percorreu as principais ruas do Recife Antigo nesta Terça-feira Gorda, dia de despedida do Carnaval oficial. Ao final do desfile, os bonecos se apresentaram no Marco Zero, palco principal da festa.

O clima de destaque ainda tomará conta do bairro na próxima sexta, na chamada noite do brega.

