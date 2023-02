Bonecos Gigantes invadem ladeiras de Olinda nesta terça-feira (21)

A- A+

O Encontro dos Bonecos Gigantes está reunindo, nesta terça-feira de Carnaval, os principais bonecos de Olinda, num dos desfiles mais aguardados do ano.

Depois de 16 anos, está foi a primeira vez que a réplica gigante de Lula não desfila. A intenção foi não estimular richas e disputas num ambiente político que ainda está muito polarizado.

O encontro saiu do Largo do Guadalupe, por volta das 11h30. “Os bonecos representam o Marco na história da cidade. Começou com o Homem da Meia Noite, há mais de 90 anos, e ele está aqui. Sempre é muito especial estar ao lado dos bonecos de Silvio Botelho”, disse o presidente do bloco, Luiz Adopho.

Como frisou Luiz Adopho, O Homem Da Meia Noite cumpriu o ritual de se levantar e chamar todos os outros bonecos.





Entre as celebridades, havia bonecos de Reginaldo Rossi, Chico Science, Bob Marley, Pelé, Maestro Salustiano, Mateus e Catirina.

