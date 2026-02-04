A- A+

CARNAVAL Bonequeiros passam por avaliação médica antes da Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda Às vésperas do Carnaval, exames realizados na Policlínica Barros Barreto reforçam cuidado com a saúde dos participantes

Os bonequeiros que participam da tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda passaram, nesta quarta-feira (4), por avaliações médicas na Policlínica Barros Barreto.

A ação tem como objetivo garantir mais segurança aos participantes, que enfrentam esforço físico intenso durante a competição, sob sol forte e carregando estruturas que podem ultrapassar 15 quilos.

A médica Mariana Brandão explicou que os exames ajudam a avaliar a aptidão física dos corredores, especialmente do ponto de vista cardiovascular e funcional.

“Hoje estamos atendendo os bonequeiros que participam da corrida, realizando avaliações para verificar a capacidade vascular e a condição física de cada um. Eles fazem um esforço muito grande durante o Carnaval, enfrentam calor, ladeiras e peso, então esse exame é fundamental para analisar a performance e garantir que estejam aptos para levar alegria ao público com segurança”, destacou.

Entre os atendidos estava Wallisson Bruno Costa, de 43 anos, que participa da corrida há 14 anos na categoria pesada, conduzindo um boneco de 16 quilos. Ele destacou a importância do acompanhamento médico.

“Esse exame é muito importante pra gente. No dia da corrida tem muita adrenalina e é preciso estar bem de saúde. Já são 14 anos nessa jornada, então esse cuidado faz toda a diferença para a gente chegar preparado”, afirmou.

Carlos Elias, de 19 anos, campeão da categoria leve em 2025, reforçou que a avaliação médica é parte essencial da preparação.

“É fundamental fazer esse exame para estar bem no dia. Tem muita adrenalina, sol, vento e ainda o peso do boneco. Isso ajuda muito a gente que é manipulador de bonecos gigantes, é um preparo pra correr com mais segurança”, ressaltou.

Corrida dos Bonecos Gigantes ganha nova modalidade

A Corrida dos Bonecos Gigantes é uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Carnaval de Olinda, reunindo performance, resistência e criatividade em uma disputa que já virou tradição.

Neste ano, o evento chega com novidades: além da corrida tradicional, os bonequeiros também participam da inédita corrida com obstáculos, ampliando o desafio e o espetáculo para o público | Foto: Adige Silva / Secom Olinda

A nova modalidade, batizada de Red Bull Corrida de Gigantes, acontece antes da prova principal e traz um percurso em estilo downhill, com obstáculos inspirados na cultura local.

A disputa será individual, nas categorias feminina e masculina, com participantes convidados pelo curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, o Tam.

Além do tempo de descida, os competidores serão avaliados por um corpo de jurados que considera critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual, performance nos obstáculos e forma de apresentação, reforçando o caráter artístico da prova.

A programação começa às 9h, com a corrida de obstáculos. Já a partir das 12h, acontece a corrida tradicional, em que vence quem cruzar primeiro a linha de chegada.

Na corrida tradicional, os participantes concorrem nas categorias Pesado, Leve e Mascote, com premiações que variam de R$ 200 a R$ 2.500.

