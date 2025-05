Bono diz que Ucrânia mantém a Europa livre do fascismo

A- A+

O astro do rock Bono, presente no Festival de Cannes, pediu ao Ocidente que apoie a Ucrânia, país que, segundo ele, está mantendo a Europa livre do fascismo.

O vocalista do U2, que apresentou um documentário sobre sua autobiografia no evento, disse que o mundo está mais uma vez ameaçado pelo fascismo, assim como em 1939, quando o festival de cinema foi criado.

"Mussolini, o homenzinho de bigode e seu amigo Goebbels tomaram conta do Festival de Cinema de Veneza, então este festival foi criado para combater o fascismo", declarou o irlandês na noite de sexta-feira.

"Foi preciso esperar até 1946 (para lançar o festival) e agora representa a liberdade", disse.

O cantor afirmou que o ator de Hollywood Sean Penn, fervoroso defensor da Ucrânia, "trouxe alguns amigos das trincheiras, da linhas de frente na Ucrânia, e estão aqui esta noite".

"Só quero agradecer por nos manterem livres", acrescentou Bono. "Slava Ukraini! Glória à Ucrânia", gritou.

Bono, o guitarrista do U2 The Edge e Penn posaram no tapete vermelho com vários militares ucranianos.

A Ucrânia está em guerra com a Rússia desde que Moscou a invadiu em fevereiro de 2022, um conflito que já deixou dezenas de milhares de mortos.

