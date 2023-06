"Boom supersônico": vídeos flagram estrondo de caças F-16 que perseguiram avião nos EUA

A- A+

Um "boom supersônico" chamou a atenção de moradores de Washington, no domingo (4). O Escritório de Gerenciamento de Emergências de Annapolis confirmou que o estrondo foi causado pelo voo de caças F-16 durante uma perseguição a um avião que invadiu o espaço aéreo da capital americana. Os militares foram acionados depois que a tripulação da aeronave não atendeu chamados pelo rádio. O avião acabou caindo sobre montanhas do estado da Virgínia.

Os F-16 da Guarda Aérea Nacional da capital decolaram de Maryland, causando o estrondo sônico, que pode ser ouvido em diversas áreas de Washington e arredores. Os militares foram enviados para investigar o que o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte classificou como um avião "irresponsivo" que avançou sobre uma área restrita.

Moradores divulgaram vídeos nas redes sociais do estrondo gerado pelos caças durante a perseguição.

"Balançou a casa", afirmou Jared McQueen, no Twitter.

Sonic Boom as heard by my dog Rocket in Fairfax Station. Shook the house. #sonicboom pic.twitter.com/WudmPif7uB — Jared McQueen (@goodguyguybrush) June 4, 2023

De acordo com a polícia local, equipes de resgate foram até o local da queda e não encontraram sobreviventes. As autoridades não esclareceram se acharam vítimas nem quantas pessoas estariam na aeronave. A mídia local afirma que pelo menos quatro pessoas estavam a bordo. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Câmeras da residência de outra internauta, identificada como Lisa, também registraram o "boom supersônico".

As autoridades americanas afirmaram que o avião decolou do aeroporto de Elizabethton, no Tennessee, com destino ao aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York. Mas a aeronave mudou de direção durante o trajeto e passou a voar em linha reta em direção a Washington. A polícia investiga o que motivou a mudança de percurso.

O avião — um Cessna — estava registrado em nome de uma empresa, a Encore Motors. O dono da companhia, identificado como John Rumpel, disse ao jornal "The Washington Post" que a filha dele, um neto e a babá do pequeno estavam na aeronave.

De acordo com a mídia local, a aeronave perdeu altitude rapidamente e caiu, em espiral, numa região montanhosa do estado da Virgínia a cerca de 550 km/h.

A rede "ABC" informou que os caças F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos alcançaram a aeronave enquanto ela ainda estava no ar. Os militares teriam visto o piloto do Cessna desmaiado dentro da cabine.

