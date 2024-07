A- A+

EDUCAÇÃO Bora Empreender, do Sebrae-PE, oferece mais de 1 mil vagas em cursos gratuitos O Bora Empreender está oferecendo cursos e oficinas gratuitas em sete municípios do estado. Os interessados já podem se inscrever.

O Bora Empreender, do Sebrae Pernambuco, está com inscrições abertas para 1.120 vagas em cursos gratuitos.

Neste mês, a iniciativa, que é uma das principais frentes de atuação do programa Qualifica Pernambuco, pretende qualificar empreendedores ativos e em potencial nas cidades de Vitória de Santo Antão, Feira Nova, Paudalho, Arcoverde, Petrolândia, Ouricuri e Petrolina.

Os interessados poderão se inscrever em uma trilha formativa com foco em gestão empresarial, que abordará temas como finanças, comunicação digital, vendas e fidelização de clientes.

As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas através do site do Bora Empreender.

Trilha formativa

No total, a trilha formativa do Bora Empreender conta com oito capacitações, que oferecem uma formação mais consolidada aos participantes, mas é possível escolher entre seguir a trilha completa ou optar pelas capacitações isoladas.

As palestras e oficinas têm duração de duas a quatro horas cada, totalizando mais de 20 horas de capacitação na trilha completa.

O público-alvo são mulheres e jovens entre 16 e 19 anos, mas todos os interessados podem participar.

Bora Empreender

Promovido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), o Bora Empreender irá oferecer mais de 300 capacitações gratuitas, organizadas em trilhas formativas, para empreendedores de todo o Estado.

As primeiras trilhas começaram em junho, no Recife. Até o próximo ano, a expectativa é capacitar mais de cinco mil pessoas.

Confira a agenda completa:

Arcoverde: 16/07, 17/07, 30/07, 31/07, 13/08, 14/08, 27/08 e 28/08.



16/07, 17/07, 30/07, 31/07, 13/08, 14/08, 27/08 e 28/08. Petrolândia: 19/07, 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07 e 29/07.



19/07, 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07 e 29/07. Vitória de Santo Antão: 22/07, 24/07, 29/07, 31/07, 05/08, 07/08 e 12/08.



22/07, 24/07, 29/07, 31/07, 05/08, 07/08 e 12/08. Paudalho: 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 29/07, 30/07 e 31/07.



22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 29/07, 30/07 e 31/07. Ouricuri: 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 29/07, 30/07 e 31/07.



22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 29/07, 30/07 e 31/07. Feira Nova: 29/07, 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 e 23/08.



29/07, 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 e 23/08. Petrolina: 30/07, 31/07, 01/08 e 02/08.

