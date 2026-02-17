A- A+

Bora pra folia! O alimento simples de consumir que afasta o cansaço As tâmaras são ricas em açúcar, fibras e minerais e são grandes aliadas na busca por energia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta a importância de manter uma dieta equilibrada para afastar o cansaço e prevenir a fadiga ao longo do dia.

Por isso, recomenda-se o consumo de tâmaras, pois elas, além de serem uma fonte de energia, contêm fibras e são ricas em ferro e potássio.

Além disso, possuem uma variedade de antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação no corpo e a prevenir o risco de certas doenças.

As tâmaras são o fruto proveniente da tamareira, planta nativa do Norte da África e da Ásia, e oferecem benefícios para a saúde, ajudando a prevenir a constipação e algumas doenças crônicas, como diabetes, câncer ou um infarto cardíaco.

A Fundação Espanhola de Nutrição (FEN) listou os privilégios das tâmaras, destacando que são ricas em vitaminas e minerais.

Segundo o órgão, a tâmara não é uma fruta desidratada, apesar de ter uma consistência e um aspecto semelhantes, e o fruto não passa por um processo de desidratação após a colheita, mas seca naturalmente ao sol na própria árvore antes de ser colhido.

Além disso, de acordo com o portal especializado "Saber Vivir", ao contrário de outras frutas secas, as tâmaras mantêm seus nutrientes essenciais graças à secagem natural na árvore, o que as torna uma fonte confiável de energia.

Existe uma variedade de tâmaras, sendo as mais populares: a tâmara deglet noor, da Tunísia, que apresenta uma pele lisa; a tâmara medjool, cuja textura é mais macia e sua pele enrugada; e a tâmara de Elche, reconhecida por sua alta qualidade.

Benefícios das tâmaras

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirma que este alimento é rico em ferro, potássio, cálcio, magnésio e fibras, nutrientes essenciais para o organismo.

Embora as tâmaras contenham açúcares, muitas pessoas não sabem que elas ajudam a combater o cansaço e a astenia devido às suas propriedades nutricionais, além de reduzirem a fadiga. Por esse motivo, os especialistas recomendam seu consumo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ingerir de uma a três tâmaras por dia, pois cada unidade contém entre 7 e 24 gramas e ajuda a equilibrar os níveis de nutrientes e minerais necessários para enfrentar o dia.

Outro benefício desse fruto é que, devido ao seu alto teor de fibras e baixo índice glicêmico, ele proporciona uma liberação gradual de energia, evitando picos de açúcar no sangue.

Embora o consumo de tâmaras seja altamente benéfico para o organismo, deve ser feito com moderação.

Apesar de apresentarem um índice glicêmico moderado, são ricas em açúcares naturais. Por isso, pessoas com diabetes devem consultar um médico antes de consumi-las.

