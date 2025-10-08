A- A+

Educação Bora Vencer: projeto realiza aulões gratuitos para o Enem em cidades do interior de Pernambuco Provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro

A praticamente um mês do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre no dia 9 de novembro, candidatos de todo o Brasil iniciam a fase final de estudos para a conquista da tão sonhada vaga em uma universidade.

Em Pernambuco, uma iniciativa levará aulões gratuitos de preparação para oito cidades do interior do estado entre os dias 18 de outubro e 1º de novembro.

O projeto Bora Vencer será realizado nos municípios de Palmares, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Surubim, Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Salgueiro, com o objetivo de beneficiar cerca de 5 mil jovens.

Além das cidades-sede, estudantes de localidades vizinhas também poderão participar por meio de transporte gratuito, garantido pela organização do evento, realizado pelo Instituto Alicerce.

Com inscrições gratuitas, os interessados podem se inscrever através do link disponibilizado pela instituição.

Nomes como Ednaldo Ernesto, Menelau Júnior, Marcelo Bezerras, Vanilma Karla e Andrey Freire compõem o time de professores do Bora Vencer e devem revisar os principais assuntos cobrados nas provas.

Enem 2025

Porta de entrada para as universidades do país, o Enem será aplicado durante os dias 9 e 16 de novembro. O primeiro dia terá questões de Linguagens e de Ciências Humanas, além da elaboração de uma redação dissertativa-argumentativa. Já o segundo dia conta com provas de Matemática e Ciências da Natureza.

A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Juventudes do Ministério da Educação e o mandato do deputado federal Pedro Campos.

“Educação é o caminho para transformar vidas. Essa iniciativa visa beneficiar milhares de jovens pernambucanos e vai reunir um time renomado de professores para uma revisão dos conteúdos que mais caem no exame. Além disso, vamos ter várias dinâmicas motivacionais e orientações de como os estudantes podem lidar com a ansiedade para esse momento tão importante”, afirmou o deputado.

Serviço

Aulão Bora Vencer

18/10 – Palmares e Garanhuns

19/10 – Afogados da Ingazeira

25/10 – Nazaré da Mata

26/10 – Surubim e Caruaru

01/12 – Arcoverde e Salgueiro

Inscrições

