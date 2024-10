A- A+

PROCESSO FISIOLÓGI Borborigmo: entenda o mecanismo que faz sua barriga roncar quando você está com fome (e como parar) Ruídos vêm das contrações do trato digestivo e um simples truque pode te dar sossego temporário

Todo mundo já passou por aquela situação um pouco constrangedora de a barriga roncar no meio de uma reunião importante com o chefe ou durante um encontro. Seu estômago não mente: é a fome. Mas por que isso acontece e como evitar o tal barulho?

Esse é um processo fisiológico totalmente normal, chamado borborigmo, que é o resultado de contrações dos músculos do estômago e intestinos. São essas contrações que, quando há comida no sistema, ajudam a mover os alimentos ao longo do trato digestivo.

Mesmo se você não comeu, essas contrações acontecem, e o ronco nada mais é do que ar e fluídos se deslocando pelo estômago e intestino.

A resposta para o ronco, você já sabe, é uma bela refeição. No entanto, se precisa que o seu estômago reclamão aguente mais um pouco, há um truque simples de enganá-lo temporariamente: beba água.

Se isso acontece com muita frequência, considere fazer pequenos lanches entre as refeições e coma mais lentamente porque desacelera a digestão, mantendo-o saciado por mais tempo.

Você comeu e ainda assim seu sistema digestivo está agitado? Pode ser um sinal ´de gases excessivos, indigestão, diarreia ou uma condição gastrointestinal crônica, como a síndrome do intestino irritável, de acordo com os gastroenterologistas. Se o barulho for persistente ou doloroso, é indicado procurar orientação médica.

