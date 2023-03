Boric anuncia criação de nova área de proteção marinha no norte do Chile

A- A+

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou, nesta quinta-feira (16), a criação de uma nova área de proteção marinha costeira, a primeira no extremo norte do país, com 734,6 km², que se junta a outras 42 zonas chilenas de proteção do tipo.

Localizada em frente a Pisagua, a quase 2 mil km da capital Santiago, a nova área "vai permitir conciliar atividades produtivas tradicionais, como a pesca artesanal, com a proteção de ecossistemas marinhos", explicou Boric durante visita à cidade, na região de Tarapacá, um próspero porto de salitre que, segundo ele, "caiu no esquecimento e abandono".

O Chile agora tem 43 áreas marinhas protegidas, que somam 1,5 milhões de km² e representam 43% de sua zona econômica exclusiva. O resto é formado por parques marinhos, reservas marinhas e santuários da natureza.

Os ambientalistas saudaram o anúncio do governo. "É um passo muito importante porque esta área marinha vai cuidar de um dos ecossistemas e processos oceanográficos mais importantes do norte do Chile", disse à AFP Liesbeth van der Meer, diretora da ONG Oceana no país.

Na área protegida de Pisagua, busca-se proteger especialmente o pinguim de Humboldt, o lobo-marinho-austral, o chungungo (uma lontra marinha), florestas de macroalgas pardas e locais de nidificação de aves marinhas, além de amparar a pesca artesanal tradicional e o patrimônio histórico cultural subaquático.

