América Latina Boric disposto a conversar com Maduro sobre grupos criminosos no Chile Este é um novo capítulo na tensão enfrentada pelos dois governos

O presidente chileno, o esquerdista Gabriel Boric, disse nesta terça-feira (16) que está disposto a conversar com seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, depois que ele o convidou para falar pessoalmente sobre as gangues criminosas que operam na América Latina, como a venezuelana "Tren de Aragua".

"Estamos disponíveis para ter todas as instâncias de diálogo que sejam necessárias para combater o crime internacional e o crime transnacional, porque é um problema que temos em toda a região", declarou Boric ao chegar à cidade de Calama, 1.500 km ao norte de Santiago.

O líder chileno respondeu assim às palavras do venezuelano, que na segunda-feira, no seu programa televisivo ‘Con Maduro +’, convocou Boric ao diálogo e alegou que o "Tren de Aragua" foi desmantelado no seu país.

"Digo publicamente ao presidente Gabriel Boric que, se quiser falar sobre estas questões, falemos pessoalmente", disse Maduro.

Este é um novo capítulo na tensão enfrentada pelos dois governos, depois de o chanceler venezuelano ter negado a existência atual do "Tren de Aragua" e que a rede criminosa tenha se espalhado para os países vizinhos.

