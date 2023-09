A- A+

AMÉRICA DO SUL Boric e antecessores assinam compromisso pela democracia aos 50 anos do golpe no Chile Documento foi apresentado dias antes do 50º aniversário do golpe de Estado no País

O governo de Gabriel Boric e quatro ex-presidentes chilenos comprometeram-se, nesta quinta-feira (7), a "defender a democracia das ameaças autoritárias", dias antes do 50º aniversário do golpe de Estado no Chile, um aniversário que aumenta cada vez mais a tensão política no país.

Os ex-presidentes de centro-esquerda Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) e Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018), juntamente com ex-mandatário de direita Sebastián Piñera (2010-2014/2018-2022), assinaram, ao lado de Boric, o chamado "Compromisso pela democracia", de acordo com o documento divulgado pelo palácio presidencial de La Moneda.

Os líderes, que governaram após o fim da ditadura, em 1990, assinaram a declaração em prol da democracia às vésperas da cerimônia comemorativa oficial, que será chefiada por Boric em 11 de setembro.



"Queremos preservar e proteger esses princípios civilizatórios das ameaças autoritárias, da intolerância e do desprezo pela opinião do outro", diz o texto.

A oposição de direita também foi convidada a aderir ao compromisso, bem como à cerimônia, mas se recusou, alegando um possível "ambiente hostil", devido às acusações de promover discursos negacionistas em relação a um regime que deixou mais de 3.200 mortos e desaparecidos.

"Não podemos estar constantemente implorando a partidos políticos democráticos que adotem um compromisso tão simples, que foi elaborado precisamente com a intenção de que todos o assinem", disse o presidente Boric nesta quinta-feira.

Exceto pelo ultraconservador Partido Republicano, as forças de direita emitiram sua própria declaração na quarta-feira, na qual pediram o fortalecimento da democracia. Com 37 anos, Boric é o presidente mais jovem do Chile e o único nascido após a ditadura.

"Não se trata apenas de mais uma declaração, trata-se de um compromisso com o futuro. Essas discussões acabam afastando a população do que é realmente importante, que é a valorização da democracia", acrescentou o presidente.

Boric buscava selar um compromisso semelhante ao assumido pelos ex-presidentes uruguaios e pelo atual presidente Luis Lacalle Pou, que, no 50º aniversário do golpe de Estado em seu país, concordaram com um muito celebrado "nunca mais", em eventos que contaram com a presença de todos eles.

