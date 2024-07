Boric pede eleições 'transparentes' e 'competitivas' na Venezuela

A- A+

O presidente do Chile, Gabriel Boric, pediu nesta quinta-feira (25) eleições "transparentes, competitivas e sujeitas à observação internacional" na Venezuela.

"Concordo e apoio as declarações de Lula de que aqui não podemos ameaçar nenhum ponto de vista com banhos de sangue, o que os líderes e candidatos recebem são banhos de votos", disse o presidente em entrevista coletiva com o chanceler Alberto van Klaveren.

A três dias das eleições, nas quais o atual presidente Nicolás Maduro busca a reeleição, Boric, crítico do regime venezuelano desde que se tornou presidente em março de 2022, concordou com as posições de outros líderes de esquerda latino-americanos, como o seu homólogo do Brasil e o ex-presidente argentino Alberto Fernández, que exigem a garantia de eleições transparentes no domingo e o reconhecimento de uma eventual derrota.

O principal rival de Maduro é o adversário Edmundo González Urrutia, que representa a oposição após a inabilitação da líder María Corina Machado.

O presidente chileno também enfatizou que a estabilidade e o progresso da Venezuela são uma questão que hoje interessa não só ao seu próprio povo, mas também a toda a América Latina.

Veja também

conflito Associação de familiares de reféns em Gaza acusa Netanyahu de "sabotagem"