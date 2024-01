Borrell condena falas de ministros israelenses sobre "emigração" palestina

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou, nesta quarta-feira (3), os comentários “incendiários” de dois ministros israelenses que instaram os palestinos a deixar Gaza.

“Condeno firmemente as declarações incendiárias e irresponsáveis dos ministros israelenses Ben-Gvir e Smotrich insultando a população palestina de Gaza e pedindo sua saída em massa”, declarou Borrell, referindo-se ao ministro israelense de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ambos da extrema direita.

"As mudanças forçadas são restrições proibidas e significam uma grave violação do direito internacional humanitário, e as palavras têm um", disse Borrell nas redes sociais.