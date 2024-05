A- A+

ponte da capunga Bope identifica granada encontrada no Recife; artefato é de tipo usado pelo Exército Britânico Artefato foi detectado na segunda-feira (27), por um pesquisador magnético; explosivo será destruído pelo Batalhão

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) identificou, nesta quarta-feira (29), a granada que foi encontrada na segunda-feira (27), no rio Capibaribe, nas proximidades da ponte da Capunga, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Através de análise técnica por imagens de raio-x, utilização de entrada manual e busca em catálogos internacionais de explosivos, foi constatado que o objeto trata-se de uma granada militar do tipo Mills, tipicamente utilizada pelo Exército Britânico, desde a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje.

A granada foi encontrada dentro de sacolas pelo pescador magnético Tiago Wanderley, que compartilhou o relato na página Recife Magnética, no Instagram (@recifemagneticaofc_).

No Brasil, outras duas ocorrências foram registradas envolvendo esse tipo de explosivo. A primeira, em Uberaba, no estado de Minas Gerais, em 2010. A segunda, em Sarandi, no Paraná, em 2023.

Em virtude do estado de conservação precário da granada, o que não garante segurança no armazenamento e manuseio, o Bope informou que irá destruir o artefato bélico.

