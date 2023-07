Botijão de gás de cozinha explode dentro de bar no Ipsep

A- A+

Um botijão de gás de cozinha explodiu dentro do Bar da Sopa, situado na rua Itaimbé, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, na noite desta segunda-feira (17). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou viaturas ao local, onde rapidamente controlou as chamas.

Um outro botijão chegou a ser neutralizado pelos bombeiros, impedindo uma segunda explosão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Duas viaturas foram enviadas, mas não precisaram ser utilizadas.

