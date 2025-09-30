Ter, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ÁFRICA

Botsuana: elefante ataca barco com turistas no Delta do Okavango

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as cenas do momento

Reportar Erro
Turista conseguiu escapar com ajuda do maridoTurista conseguiu escapar com ajuda do marido - Foto: Facebook Namushanawa Nyambe/Conservation National Parks/Reprodução

Um elefante de cerca de 6 toneladas atacou um grupo de turistas americanos e britânicos no Delta do Okavango, em Botsuana, no último sábado (27). 

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra as cenas do momento. É possível ver quando os guias levam os turistas para perto de uma elefante fêmea com dois filhotes, o que levou o macho do grupo a avançar pelas águas rasas e atacar.

Veja o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Folha de Pernambuco (@folhape)

Os guias tentam remar de volta para fugir do macho, mas o animal conseguiu derrubar os turistas na água, infestada de crocodilos. 

O elefante parece ter desistido do ataque, mas outro vídeo mostra que ele retorna para atacar uma das turistas e atinge a vítima com a tromba por trás, erra as duas presas, mas a derruba dentro da água.

Leia também

• Cão surdo é adotado por casal com surdez e é adestrado em Libras: "Ensinando com paciência e amor"

• Fêmea de macaco-prego fica paraplégica após levar um tiro no Rio de Janeiro

A mulher conseguiu emergir após alguns segundos e foi retirada da água com a ajuda do marido. 

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a mulher deve ter sobrevivido porque o elefante a perdeu de vista sob a água turva e não conseguiu pisoteá-la, desistindo da tentativa após cerca de 10 segundos.

Os turistas conseguiram retornar à margem sem ferimentos graves, mas perderam câmeras e celulares no incidente.

Um ex-guarda florestal sul-africano que analisou as imagens para o jornal britânico The Sun afirmou que o grupo sobreviveu por sorte. 

"Todos os quatro poderiam ter sido facilmente mortos por aquele touro furioso. Foi um erro de cálculo perigoso", disse, ao criticar a condução dos guias. Segundo ele, a proximidade excessiva foi o fator determinante para o ataque.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter