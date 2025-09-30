A- A+

ÁFRICA Botsuana: elefante ataca barco com turistas no Delta do Okavango Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as cenas do momento

Um elefante de cerca de 6 toneladas atacou um grupo de turistas americanos e britânicos no Delta do Okavango, em Botsuana, no último sábado (27).

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra as cenas do momento. É possível ver quando os guias levam os turistas para perto de uma elefante fêmea com dois filhotes, o que levou o macho do grupo a avançar pelas águas rasas e atacar.

Os guias tentam remar de volta para fugir do macho, mas o animal conseguiu derrubar os turistas na água, infestada de crocodilos.

O elefante parece ter desistido do ataque, mas outro vídeo mostra que ele retorna para atacar uma das turistas e atinge a vítima com a tromba por trás, erra as duas presas, mas a derruba dentro da água.

A mulher conseguiu emergir após alguns segundos e foi retirada da água com a ajuda do marido.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a mulher deve ter sobrevivido porque o elefante a perdeu de vista sob a água turva e não conseguiu pisoteá-la, desistindo da tentativa após cerca de 10 segundos.

Os turistas conseguiram retornar à margem sem ferimentos graves, mas perderam câmeras e celulares no incidente.

Um ex-guarda florestal sul-africano que analisou as imagens para o jornal britânico The Sun afirmou que o grupo sobreviveu por sorte.

"Todos os quatro poderiam ter sido facilmente mortos por aquele touro furioso. Foi um erro de cálculo perigoso", disse, ao criticar a condução dos guias. Segundo ele, a proximidade excessiva foi o fator determinante para o ataque.

