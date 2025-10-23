Botulismo: o que é a doença que deixou homem internado no DF após comer pimenta em conserva
Mesmo em pouca quantidade, a toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum pode causar um quadro grave de 2 a 10 horas
Um caso de botulismo foi registrado no Distrito Federal neste mês. O homem de 57 anos, afetado pela doença, foi contaminado após consumir uma conserva de pimenta, segundo a Secretaria de Saúde. Já em casa, ele recebeu alta hospitalar depois de 18 dias internado e seguirá com acompanhamento especializado.
A ingestão da conserva de pimenta ocorreu junto a um caldo de mandioca. Logo em seguida, o homem passou mal, com dor de estômago acompanhada por vômitos. No outro dia, os sintomas se intensificaram para tontura, assim como visão embaçada.
O que é botulismo?
Segundo o Ministério da Saúde, o botulismo é uma doença rara, porém grave, causada pela ação de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum (C. botulinum). A infecção ocorre por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados que não têm produção e conservação adequadas.
O botulismo é uma doença neuroparalítica, ou seja, afeta o controle motor. Dessa forma, quando não diagnosticada e tratada de forma imediata, pode levar a uma paralisia da musculatura respiratória, o que costuma ser a causa da morte. Alguns sintomas são:
Ausência ou diminuição dos reflexos do tendão profundo;
Perda da função/sensibilidade muscular;
Ausência ou diminuição do reflexo faríngeo;
Intestino paralisado;
Pálpebra caída;
Comprometimento da fala e
Retenção urinária com possível incapacidade de urinar.
Alimentos com maior risco
Mesmo em pouca quantidade, a toxina pode causar um quadro grave de 2 a 10 horas. Os alimentos mais comumente envolvidos são: conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi); produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de lata”); pescados defumados, salgados e fermentados; queijos e pasta de queijos e, raramente, em alimentos enlatados industrializados.
Como identificar a contaminação por botulismo em alimentos?
Em muitos casos, os alimentos contaminados com botulismo podem não apresentar sinais visíveis de contaminação, mas há alguns indícios que podem sugerir a presença da toxina:
Estufamento de latas ou embalagens: se a lata ou embalagem estiver estufada, há um forte indício de crescimento bacteriano.
Mau cheiro: alguns alimentos contaminados podem apresentar odores incomuns, embora a toxina não altere necessariamente o cheiro do alimento.
Alteração na cor ou textura: embora não seja sempre visível, mudanças na aparência do alimento podem ser um sinal de contaminação.