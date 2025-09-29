A- A+

PERNAMBUCO "Boyzinho de Respeito": curso promove masculinidade saudável e combate à violência contra mulheres Público-alvo do curso são meninos estudantes do ensino médio

Curso voltado ao incentivo da masculinidade saudável e do combate à violência contra meninas e mulheres foi lançado na manhã desta segunda-feira (29). O projeto "Boyzinho de Respeito" é organizado pela Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), por meio do Instituto Ideias, e pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência.

A cerimônia inaugural da iniciativa aconteceu no Auditório Desembargador Nildo Nery, da Esmape, no bairro da Joana Bezerra, no Centro do Recife. Na presença de diversos magistrados, foi apresentada a proposta da plataforma que vai ser levada, inicialmente, para 100 escolas estaduais.

Esse projeto tem parceria com a startup New School, empresa especializada em educação digital para jovens, que gerencia o aplicativo pelo qual o curso será ministrado. O material visa a promover a saúde mental, o cuidado e a proteção às mulheres. A meta é formar 270 jovens.

Quem pode participar?

Conforme anunciou a organização, poderão participar jovens entre 13 e 30 anos. Eles precisam necessariamente morar no estado de Pernambuco. No aplicativo, devem cadastrar o perfil completo, como nome, idade, cidade, entre outras informações. O curso já começa nesta segunda (29) e vai até às 23h59 do dia 20 de novembro.

Propósito

Segundo a desembargadora Daisy Andrade, que é coordenadora estadual da Mulher do TJPE e vice-diretora-geral da Esmape, o grande objetivo é trabalhar na base dos meninos, durante a juventude, para pavimentar um caminho de respeito e exemplo para as próximas gerações.

“A gente entende que esses jovens devem começar a repensar a forma de lidar com a questão da violência contra a mulher e banir uma masculinidade mal trabalhada. A gente tem visto que trabalhar com a adolescência é a porta de entrada para evitar que ele se transforme num adulto que vai ser um reprodutor de violência”, destaca ela.

A desembargadora Daisy Andrade | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“É um conteúdo de um curso de ‘gamificação’. As pessoas que vão fazer o curso trilharão um caminho para aprender como lidar e banir essa violência da vida delas”, complementa Daisy.

A cofundadora da New School, Camila Miranda, disse, em entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, que os estudantes que participarem do processo poderão faturar prêmios, e as dez escolas que mais formarem alunos vão receber uma certificação.

Prêmios aos alunos

Um iPhone 15;

Um iPad;

Um Playstation 5;

Cinco vouchers de R$ 500;

11 vouchers de R$ 300;

30 vouchers de R$ 50;

72 vouchers de R$ 15.

A cofundadora da New School, Camila Miranda | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Vamos visitar as 100 escolas, por enquanto, e iremos disponibilizar quatro módulos no nosso aplicativo. Então, além de o aluno ter acesso a esse conteúdo específico que apresentamos aqui, vai ter acesso a mais de 122 prêmios, só por estudar”, destaca.

Formação e conteúdo

O curso é todo feito pelo aplicativo da New School, e o conteúdo pode ser estudado pelo aluno nos melhores dias e horários para ele. Não tem, portanto, um cronograma a ser seguido.

A organização considera o início nesta segunda (29) e o término no dia 20 de novembro, quando serão distribuídos os prêmios. "Conforme os alunos vão se inscrevendo na trilha, eles são recebidos pelo time de Comunidade da New School para auxiliar na conclusão e no engajamento do mesma", explica a equipe da instituição.

O conteúdo inclui:

Compreendendo a masculinidade e o ciclo da violência

História e evolução dos estereótipos de gênero;

O que é o ciclo da violência doméstica?



História e evolução dos estereótipos de gênero; O que é o ciclo da violência doméstica? Desenvolvendo a inteligência emocional

Autoconhecimento e autorreflexão;

Comunicação emocional e empatia.



Autoconhecimento e autorreflexão; Comunicação emocional e empatia. Desconstruindo estereótipos de gênero

Identificação e desafiando as normas de gênero;

Promovendo a igualdade de gênero.

O CEO da startup, João Paulo Malara, acredita que esse é um tema delicado e ao mesmo tempo importante que se não for tratado devidamente pode gerar impactos negativos na sociedade, agravando ainda mais os índices da violência.

CEO da New School, João Paulo Malara | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Esses jovens vão ter acesso a uma comunidade acolhedora, ativa e viva que vai dar para eles muito amor. Esse é o primeiro passo. Depois vão encontrar um mundo de conteúdo traduzido num idioma acessível, com temas relevantes que muitas vezes a gente não consegue encontrar na grade curricular escolar. Eles vão ter a oportunidade de se conhecerem, olharem para dentro e entenderem que ser é melhor do que ter”, aponta.

Dados

Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, levantado com dados obtidos a partir de 2022 pelo Ministério das Mulheres, os homens são os principais agressores das mulheres. Em 76,6% dos registros de violências domésticas, sexual e/ou outras violências contra mulheres, o agressor é do sexo masculino.

Os estudos ainda revelaram que 32,6% dos registros denunciados no "Ligue 180" foram de violências psicológicas contra as mulheres. Em 29,7% dos casos, a violência física foi a segunda mais registrada.

Entre 2015 e 2024, segundo o documento, o Brasil registrou mais de meio milhão de estupros. Foram 591.495 casos. Esse dado é preocupante e expõe a gravidade e prevalência da violência sexual no país.

Em Pernambuco

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco fechou 2024 com o maior índice de vítimas de violência doméstica e familiar do sexo feminino por região. Foram 54.222 ocorrências, sendo 9.811 no Recife, 16.590 na Região Metropolitana e 27.821 no Interior.



Veja o comparativo aos últimos dez anos

2014: 32.875 casos

2015: 30.347 casos

2016: 31.525 casos

2017: 33.448 casos

2018: 40.248 casos

2019: 40.248 casos

2020: 41.071 casos

2021: 41.530 casos

2022: 43.838 casos

2023: 52.375 casos

2024: 54.222 casos

De janeiro a junho de 2025, a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS registrou 48 casos de feminicídio. No mesmo período de 2024, foram registrados 42 casos em todo o estado.

Sinais de um relacionamento abusivo

Ciúme excessivo;

Atos de controle sobre o corpo da mulher, vestimentas, bens e dinheiro;

Atos de vigilância;

Isolamento social e/ou familiar;

Atitudes que a impeçam de trabalhar, estudar ou de buscar assistência médica;

Humilhação;

Diminuição da autoestima;

Explosões de raiva incontroláveis;

Ameaças contra a vítima, familiares, pessoas próximas ou até mesmo animais.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

