BPRv detalha operação para garantir segurança nas rodovias durante o Carnaval

Com a folia de Momo batendo na porta, não é só a Região Metropolitana do Recife que terá um movimento intenso de pessoas durante os dias de festividades. Como de praxe em todos os anos, boa parte do Litoral de Pernambuco e também do Interior recebe uma grande quantidade de visitantes. Principalmente aqueles que procuram um lugar mais sossegado para aproveitar o feriado. Neste sentido, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) montou uma estratégia para fiscalizar as estradas estaduais e garantir a tranquilidade de passageiros e motoristas.

Para detalhar a Operação Carnaval, foi realizada, nesta quinta-feira (16), uma entrevista coletiva com o tenente coronel Marcus Oliveira, comandante do BPRv, em numa blitz montada pelo Batalhão na PE-01, no Complexo de Salgadinho, em Olinda. "O Batalhão da Polícia Rodoviária vem fazendo policiamento de trânsito e fiscalização nas rodovias do Estado. Além do efetivo normal, teremos um extra. Principalmente nas rodovias que levam às praias do Litoral Norte e Sul do Estado", pontuou.

Além de cuidar das rodovias, o BPRv garante que vai ficar atento, também, à missão de policiamento tradicional, no intuito de apreender armas e drogas nos veículos abordados. Até o momento, 41 armas foram recolhidas em menos de dois meses. Em 2022, o número chegou a 169. "Sempre que alguém é detectado portando arma de maneira ilegal ou transportando drogas, essa pessoa é encaminhada de imediato para a delegacia mais próxima", ressaltou.

Pensando na segurança dos viajantes, o tenente coronel deu dicas para aqueles que pretendem pegar a estrada. "A nossa dica é fazer a manutenção prévia do veículo. Verifique o estado do veículo, dos pneus, confira os equipamentos obrigatórios, o sistema elétrico, de iluminação, fluidos de freio e hidráulicos. Isso é importante para que o condutor faça uma viagem segura", detalhou.

De acordo com o BPRv, a expectativa é de que o movimento de veículos aumente em 50% nas rodovias estaduais. A tendência é que as estradas com maior movimento sejam a PE-60, PE-28, PE-09 E PE-72, que dão acesso ao Litoral Sul, além da PE-35 e PE-49, que direcionam os turistas ao Litoral Norte.

