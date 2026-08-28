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TRÁFEGO

BR-101 Sul Antiga será interditada para obras de novo viaduto no Cabo neste fim de semana

Bloqueio ocorrerá nos dois sentidos, em frente à Fábrica da Vitarella, e provocará mudanças temporárias em seis linhas de ônibus

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Obra para remanejamento de adutora da Compesa exige mudanças temporárias no tráfego da regiãoObra para remanejamento de adutora da Compesa exige mudanças temporárias no tráfego da região - Foto: Vitarella/Divulgação

A BR-101 Sul Antiga será interditada totalmente nos dois sentidos neste sábado (29) e domingo (30), em frente à fábrica da Vitarella, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A medida será necessária para o remanejamento de uma adutora da Compesa e permitirá a instalação das bases de um novo viaduto. Durante o período, seis linhas do transporte público terão os itinerários alterados.

Serão interditados os ônibus das linhas:

Com a interdição, as linhas acima passarão a utilizar a BR-101 Sul Nova em determinados trechos.

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Para reduzir os impactos aos passageiros que utilizam a área interditada, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (GRCTM) disponibilizará uma integração temporal.

A alternativa permitirá a conexão entre a área central do Cabo de Santo Agostinho, Ponte dos Carvalhos, Pontezinha e Jardim Prazeres com o pagamento de apenas uma tarifa por sentido.

No deslocamento Cabo/Jaboatão, os usuários poderão utilizar as linhas 139 ou 181 e desembarcar na Rua do Caionco, próximo à BR-101 Sul Antiga. Depois, deverão caminhar até o PED 190125, na rodovia, onde poderão embarcar na linha 034 Curcurana/TI Cajueiro Seco – Via Vitarella, no sentido Jaboatão.

Já no sentido Jaboatão/Cabo, a orientação é utilizar a linha 034 e desembarcar no PED 190091, na BR-101 Sul Antiga. O passageiro deverá seguir até a Rua do Caionco, nas proximidades da rodovia, para embarcar nas linhas 139 ou 181 em direção ao Cabo de Santo Agostinho.

As linhas que fazem o percurso Recife/Cabo também terão alterações.

Os coletivos seguirão pela BR-101 Sul Nova, utilizando a pista local e acessando Ponte dos Carvalhos pela via sob o viaduto. Depois, passarão pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e pela Rua do Caionco, antes de retornar à BR-101 Sul Antiga.

No sentido Cabo/Recife, os ônibus deixarão a BR-101 Sul Antiga pela Rua do Caionco e seguirão pelas ruas Governador Miguel Arraes de Alencar e BR-101 Sul Nova.

A partir daí, o percurso continuará pela Avenida Doutor Júlio Maranhão, retomando o itinerário habitual.

A linha 183 Ponte dos Carvalhos/TI Cajueiro Seco também terá mudanças nos dois sentidos. No trajeto Ponte dos Carvalhos/Cajueiro Seco, os coletivos passarão pela Rua do Caionco, Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e BR-101 Sul Nova, seguindo depois pela Avenida Doutor Júlio Maranhão até o Terminal Integrado de Cajueiro Seco.

No caminho de volta, os ônibus sairão do terminal pela BR-101 Sul Nova e acessarão Ponte dos Carvalhos pela via sob o viaduto.

O percurso seguirá pelas ruas Governador Miguel Arraes de Alencar e do Caionco, com acesso à BR-101 Sul Antiga e continuidade pelas ruas Tabelião João J. Alves e Onze até a Avenida Prefeito Diomedes Ferreira.

Operação especial
Para atender os passageiros que utilizam o trecho bloqueado, a linha 034 Curcurana/TI Cajueiro Seco – Via Vitarella terá uma operação especial.

Serão utilizados dois pontos de retorno: o habitual, na Rua do Registro, em Curcurana, e outro provisório, na BR-101 Sul Antiga, em frente à empresa Messer, no lado oposto à Vitarella.

As viagens serão alternadas a partir do Terminal Integrado de Cajueiro Seco. Uma seguirá para o ponto de retorno normal e a seguinte para o provisório.

Nos dois casos, os ônibus utilizarão a BR-101 Sul Nova, a pista local, a via sob o viaduto, a Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e a Rua do Caionco.

No sentido Curcurana/Cajueiro Seco, os veículos que partirem do ponto normal seguirão pela Estrada de Curcurana, Rua Vereador Horácio Ferraz Cavalcanti e Rua Curumirim.

Depois, acessarão a Rua do Caionco, a Rua Governador Miguel Arraes de Alencar, a BR-101 Sul Nova e a Avenida Doutor Júlio Maranhão até o terminal.

As viagens que saírem do ponto provisório, em frente à Messer, seguirão pela BR-101 Sul Antiga e entrarão na Rua do Caionco.

Na sequência, passarão pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e BR-101 Sul Nova, antes de continuar pela Avenida Doutor Júlio Maranhão e pela 7ª Travessa Doutor Júlio Maranhão até o TI Cajueiro Seco.

A sinalização dos ônibus indicará a rota de cada viagem, com as identificações “Via PR normal”, para os veículos que seguem até Curcurana, e “Via PR provisório”, destinada aos coletivos que atendem o ponto localizado em frente à Messer.

Segundo o Grande Recife, as alterações foram definidas para manter o atendimento aos usuários durante os serviços de remanejamento da adutora e implantação das bases do novo viaduto.

A operação será temporária e permanecerá enquanto durar a interdição da BR-101 Sul Antiga.

Atendimento
Dúvidas, sugestões, reclamações, denúncias ou elogios podem ser registrados na Central de Atendimento ao Cliente do CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O atendimento também está disponível pelo WhatsApp (81) 99488-3999, diariamente, no mesmo horário.

Caso a demanda não seja solucionada dentro do prazo informado, o usuário poderá recorrer à Ouvidoria com o número do protocolo inicial.

O atendimento ocorre pelos telefones 3182-5511, 3182-5633, 3182-5630 e 3182-5519 ou pelo email [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

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