TRÁFEGO RODOVIÁRIO
Jaboatão: BR-101 terá interdição temporária na noite deste sábado (28), informa Dnit
Tráfego está previsto para ser liberado no mesmo dia, uma hora após a suspensão da via
Viaduto Direcional da BR-101 será interditado temporariamente neste fim de semana - Foto: Reprodução / Google Street View
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) emitiu um alerta informando que, neste sábado (28), a partir das 22h, o tráfego sobre o Viaduto Direcional, localizado no km 82 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passará por uma nova interrupção temporária.
Leia também
• Motorista morre após perder controle de carro e atingir poste na Guabiraba, Zona Norte do Recife
• Operação Carreta da Mulher oferece mutirão de serviços em Olinda nesta segunda-feira (23)
A interdição se faz necessária para dar continuidade à realização de novos levantamentos topográficos no viaduto. Por isso, a previsão é de que o trânsito esteja liberado uma hora depois da suspensão da via, ou seja, às 23h do mesmo dia.
Durante a realização do serviço, haverá desvio do fluxo de veículos no local, conforme a imagem abaixo:
Vias alternativas que os motoristas podem seguir durante a suspensão do tráfego do Viaduto Direcional. Foto: DNIT / Divulgação