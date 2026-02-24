A- A+

TRÁFEGO RODOVIÁRIO Jaboatão: BR-101 terá interdição temporária na noite deste sábado (28), informa Dnit Tráfego está previsto para ser liberado no mesmo dia, uma hora após a suspensão da via

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) emitiu um alerta informando que, neste sábado (28), a partir das 22h, o tráfego sobre o Viaduto Direcional, localizado no km 82 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passará por uma nova interrupção temporária.

A interdição se faz necessária para dar continuidade à realização de novos levantamentos topográficos no viaduto. Por isso, a previsão é de que o trânsito esteja liberado uma hora depois da suspensão da via, ou seja, às 23h do mesmo dia.

Durante a realização do serviço, haverá desvio do fluxo de veículos no local, conforme a imagem abaixo:

Vias alternativas que os motoristas podem seguir durante a suspensão do tráfego do Viaduto Direcional. Foto: DNIT / Divulgação

Veja também