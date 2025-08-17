Dom, 17 de Agosto

sinistro

BR-232: colisão entre carro e ônibus deixa feridos em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

Suspeita, segundo a PRF, é de que o carro tenha entrado na contramão da rodovia

Sinistro envolvendo ônibus e carro deixou feridos na BR-232Sinistro envolvendo ônibus e carro deixou feridos na BR-232 - Foto: PRF/Divulgação

Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou feridos no km 507 da BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 22h30 do sábado (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro tenha entrado na contramão da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Salgueiro.

O motorista do ônibus e alguns passageiros ficaram feridos. Sete pessoas que estavam no veículo precisaram receber atendimento no hospital.

Veja também

