BR-232: colisão entre carro e ônibus deixa feridos em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco
Suspeita, segundo a PRF, é de que o carro tenha entrado na contramão da rodovia
Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou feridos no km 507 da BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.
O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 22h30 do sábado (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro tenha entrado na contramão da rodovia.
Ainda segundo a PRF, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Salgueiro.
O motorista do ônibus e alguns passageiros ficaram feridos. Sete pessoas que estavam no veículo precisaram receber atendimento no hospital.