A- A+

Obras na BR-232 Obras na BR 232 entram em nova fase. Veja o que muda com o desvio temporário Com nova faixa já neste domingo (5), governo estima redução de 58% na duração do trajeto Interior/Recife

A partir deste domingo (5), algumas mudanças poderão ser observadas por parte dos motoristas que utilizarem a BR-232. Além de uma nova faixa para ser liberada neste domingo (5), entre os quilômetros 11 e 9 , no sentido Interior/Recife, a pista do viaduto sobre a BR-408 será interditada para o início da nova etapa de obras, na segunda-feira (6). Por isso, o trecho sofrerá um desvio com duração estimada em 60 dias.

A nova etapa das obras consiste na implantação da pavimentação em concreto armado na pista principal, em um trecho de 800 metros.

O desvio é para quem está seguindo para o interior do estado. Esses motoristas deverão entrar à direita na alça de acesso à BR-408; seguir até a área de contorno, no acesso ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP); voltar pela 408 e acessar alça à direita para retornar à Rodovia BR-232.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal e placas sinalizadoras estarão presentes ao longo do desvio para auxiliar os condutores.

Segundo o governo estadual, até o momento, já foram finalizados mais de 70 % das ações previstas pelo cronograma de obras. Ainda é estimado que, com as obras terminadas, condutores que utilizarem a BR-232 terão uma redução na duração do trajeto, passando de 1h para 25 minutos.

As obras na BR-232 abrangem a recuperação do pavimento; o alargamento da plataforma; novo sistema de drenagem; instalação das placas de concreto na pista principal e asfalto nas vias marginais; implantação de retornos; realocação e redimensionamento das paradas de ônibus existentes; implantação de ciclovia e calçadas em concreto; e sinalização viária horizontal e vertical.

Veja também

BR 232 Incidente mecânico com carreta de 22 metros interdita Km 115 da BR-232, neste sábado (4)