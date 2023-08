A- A+

VIOLÊNCIA BR-232: kombi é roubada por homens armados e troca de tiros com policiais assusta população Ocorrido está sendo apurado pela Delegacia de Prazeres, situada em Jaboatão dos Guararapes

Uma kombi de cor branca foi roubada no quilômetro 81 da BR-232 nesta segunda-feira (14) por três homens, dos quais dois estavam armados e trocaram tiros com equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), acionadas pelo dono do veículo para recuperar o bem. Dois criminosos foram presos.

Em meio aos disparos, o criminoso que conduzia a kombi acabou tombando na via e foi capturado pela polícia. Os outros dois homens estavam em um carro próximo e conseguiram fugir do efetivo.

Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas. Circulam nas redes sociais imagens da parte interna de um ônibus, onde os passageiros precisaram se abaixar e se esconder entre os assentos do coletivo.

O caso aconteceu em Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e está sendo investigado pela Delegacia de Prazeres.

