A- A+

Triplicação BR-232: secretário pede paciência e cita "situação atípica"; duas faixas devem ser liberadas domingo Segundo o Governo do Estado, "a obra está evoluindo dentro do cronograma"

Com 70% do cronograma da triplicação da BR-232 na entrada do Recife executado, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura iniciou uma ação integrada para desafogar o trânsito na rodovia, bem como para acelerar a conclusão da intervenção.

As obras contemplam um trecho de 6,8 quilômetros no bairro do Curado, Zona Oeste da capital pernambucana, e tiveram início em março do ano passado, com previsão de conclusão em um prazo de 12 meses. Segundo o Governo do Estado, "a obra está evoluindo dentro do cronograma".

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Evandro Avelar, se reuniu com representantes do Departamento Estadual de Trânsito (DER), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outros órgãos para tentar encontrar rotas alternativas de tráfego, uma vez que os ainda mais recorrentes pontos de congestionamento na área são temas de reclamação de motoristas e de quem passa pelo local.

Para esta quinta-feira (2), está prevista uma reunião de equipe técnica no posto da PRF, no bairro do Curado, para discutir as próximas etapas da obra.

Sobre a situação de transtorno, o secretário Evandro Avelar disse que:

- "O Governo do Estado tem feito um grande esforço para antecipar a conclusão da obra de triplicação da

BR-232".

- "Entendemos que existe um transtorno temporário e é preciso concluir para liberar as seis faixas o quanto antes".

- "Nesse momento, estamos em uma situação atípica porque a concretagem ocorre justamente em um trecho que não temos alternativa de desvio e vamos fazer esse esforço até o próximo domingo".

- "É preciso que haja compreensão da população para que, durante esse período, as pessoas tenham um pouco mais de paciência, busquem rotas alternativas, para que a gente possa abrir o tráfego em definitivo".

Faixas liberadas no domingo

De acordo com o Governo do Estado, o trecho mais avançado da triplicação é no sentido Recife/Interior,

que já tem as três faixas com a concretagem concluída.

Já no quilômetro 9, nas proximidades do Atacadão dos Presentes, o tráfego está concentrado em uma única faixa por conta do serviço de pavimentação, que deve ser concluído no prazo de quatro dias.

A partir do próximo domingo (5), ao menos duas faixas no sentido Interior/Recife serão liberadas.

Durante esse período, a alternativa de rota sugerida aos motoristas que vierem em direção à Capital é:

- acessar o entroncamento com a BR-408, no bairro do Curado;

- seguir pela BR-408 até as imediações da Arena Pernambuco e acessar o Ramal da Copa até Camaragibe;

- entrar à direita na rodovia PE-05 (avenida Belmiro Correia) e seguir em direção à avenida Caxangá, no

Recife.

Obra

A obra abrange os serviços de recuperação do pavimento; alargamento da plataforma; novo sistema de drenagem; instalação de placas de concreto na pista principal e asfalto nas vias marginais; implantação de retornos; realocação e redimensionamento das paradas de ônibus existentes; implantação de ciclovia e calçadas em concreto; e sinalização viária horizontal e vertical.



A triplicação da rodovia vai desde a entrada da BR-101 (km 4,70) até a entrada da BR-408 (km 11,50), que recebe, diariamente, 67 mil veículos.

Veja também

direitos humanos Retirada de garimpeiros ilegais da TI Yanomami é prioridade