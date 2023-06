A- A+

Mobilidade BR-232 tem tráfego intenso de veículos nesta véspera de feriado chuvosa De acordo com a PRF, a previsão é de que a via tenha 30% a mais de movimentação até o domingo

Nesta tarde de sexta-feira (23), véspera do feriado de São João, a BR-232, principal caminho de acesso ao interior de Pernambuco, tem movimentação intensa de veículos. Pela tarde, chuva ainda se mantinha no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a expectativa é de que, até o próximo domingo, cerca de 90 mil veículos passem diariamente na via.

A previsão da PRF é de que a BR-232 tenha aumento de 30% no seu fluxo de veículos, por conta do feriado de São João.

Viaturas do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e do Departamento de Trânsito (DETRAN) estão situadas no acostamento da BR-232.



