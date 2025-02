A- A+

Trânsito Trecho da BR-232, no Curado, será interditado parcialmente a partir desta segunda (3) Obra, que acontece no km 9, no sentido Interior-Recife, implementará uma nova ciclovia no trecho triplicado da via

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) retoma, nesta segunda-feira (3), os serviços de fundação para implantação de uma nova ciclovia no trecho triplicado da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, na divisa com Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Com isso, o acostamento da pista no trecho em obras de triplicação da rodovia federal será interditado nesta segunda (3) e liberada após a conclusão dos trabalhos, prevista para a próxima sexta-feira (7).

A interdição ocorrerá no km 9 da rodovia, no sentido Interior-Recife, nas proximidades do viaduto da antiga linha férrea, numa extensão de 500m.

A ação é necessária para a retomada dos trabalhos de implantação das fundações da ciclovia, que haviam sido interrompidos devido à rede elétrica existente no local.

O segmento da intervenção contará com reforço na sinalização, alertando os motoristas para redobrarem a atenção na área onde será executada a fundação da ciclovia, que faz parte das obras de triplicação da BR-232.

Neste período, os veículos continuarão trafegando nas duas faixas no sentido Recife, apenas o acostamento será interditado numa faixa de 500m.

Triplicação da BR-232 – Curado

As obras de triplicação da BR-232 estão sendo executadas pelo Governo de Pernambuco, por meio do DER-PE, no trecho que vai do viaduto sobre a BR-101 até a BR-408, com uma extensão de 6,8 quilômetros, e contam com investimento de R$ 157 milhões. A conclusão das obras está prevista para março de 2025



Veja também