Braço armado do Hamas publica novas imagens de reféns israelenses em Gaza

A- A+

O braço armado de Hamas publicou neste sábado (1º) um vídeo que mostra um grupo de reféns israelenses em Gaza, que Israel classificou de "cruel" operação de intimidação perante a qual "não vai se deixar intimidar".

A divulgação dessa prova de vida neste sábado não parece casual, já que a primeira fase da trégua entre Israel e Hamas entrou em seu último dia e as partes beligerantes não chegaram a um acordo sobre como continuar o processo a partir do domingo.

O vídeo de aproximadamente três minutos, publicado pelas Brigadas Ezzedine al Qassam, mostra a despedida entre Yair Horn, refém israelense-argentino libertado em 15 de fevereiro, e seu irmão Eitan Horn, o que sugere que as imagens foram gravadas um pouco antes da libertação do primeiro.

Nas imagens, Eitan Horn, que transmite uma mensagem aparentemente ditada pelo Hamas, pede ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que assine a implementação da segunda fase do acordo de trégua.

Ao final do vídeo, uma mensagem adverte que "apenas um acordo de cessar-fogo vai trazê-los [os reféns] de volta com vida".

"A organização terrorista Hamas difundiu esta noite outro vídeo de propaganda cruel, no qual nossos reféns são obrigados a recitar um discurso de guerra psicológica", escreveu o gabinete de Netanyahu em comunicado.

"Israel não vai se deixar intimidar pela propaganda do Hamas" e "vamos continuar atuando incansavelmente para trazer todos os nossos reféns de volta e alcançar todos os objetivos de guerra", acrescenta o texto.

Esses objetivos incluem a eliminação do Hamas, o movimento islamista palestino que desencadeou a guerra com seu ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023.

No vídeo do Hamas, gravado no que parece ser um cômodo sem janelas, provavelmente subterrâneo, também aparece Sagui Dekel-Chen, outro refém israelense libertado junto com Yair Horn.

Além disso, aparecem outros dois homens, aparentemente reféns, com os rostos desfocados, que se despedem de Yair Horn.

O Fórum de Famílias de Reféns, a principal organização que luta pela libertação dos israelenses cativos em Gaza, declarou que a família Horn autorizou a publicação do vídeo difundido pelo Hamas.

bur-az-acc/ysm/mab-hgs/eg/rpr



© Agence France-Presse

Veja também