Braço armado do Hamas reafirma que "não renunciará" a suas armas
Washington e mediadores regionais buscam acelerar a implementação da segunda fase do frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza
O porta-voz do braço armado do movimento islamista palestino Hamas reafirmou, nesta segunda-feira (29), que o grupo islamista "não renunciará" a suas armas, antes de uma reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu nos Estados Unidos para tratar do futuro de Gaza.
Washington e mediadores regionais buscam acelerar a implementação da segunda fase do frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em vigor desde outubro.
As Brigadas Ezzedine Al-Qassam também confirmaram a morte de seu porta-voz, Abu Obeida, que havia sido anunciada por Israel em agosto.
"Nosso povo está se defendendo e não vai renunciar a suas armas enquanto a ocupação (Israel) continuar. E não vai se render, mesmo que tenha de lutar com as unhas", declarou em vídeo no Telegram o novo porta-voz das Brigadas Ezzedine Al-Qassam, que adotou o nome de guerra de seu falecido antecessor.
No centro das discussões entre Trump e Netanyahu está o desarmamento do Hamas, uma ideia rejeitada pelo movimento, que recentemente propôs "um congelamento ou armazenamento de armas" e transferiu a responsabilidade para Israel.
"Conclamamos todas as partes envolvidas a trabalharem pelo desarmamento das armas mortais da ocupação, que foram e continuam sendo usadas para exterminar nosso povo", declarou Abu Obeida nesta segunda-feira.