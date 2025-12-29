Seg, 29 de Dezembro

palestinos

Braço armado do Hamas reafirma que "não renunciará" a suas armas

Washington e mediadores regionais buscam acelerar a implementação da segunda fase do frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza

Vista geral das casas destruídas no campo de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza.Vista geral das casas destruídas no campo de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza. - Foto: Eyad Baba / AFP

O porta-voz do braço armado do movimento islamista palestino Hamas reafirmou, nesta segunda-feira (29), que o grupo islamista "não renunciará" a suas armas, antes de uma reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu nos Estados Unidos para tratar do futuro de Gaza.

Washington e mediadores regionais buscam acelerar a implementação da segunda fase do frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em vigor desde outubro.

As Brigadas Ezzedine Al-Qassam também confirmaram a morte de seu porta-voz, Abu Obeida, que havia sido anunciada por Israel em agosto.

"Nosso povo está se defendendo e não vai renunciar a suas armas enquanto a ocupação (Israel) continuar. E não vai se render, mesmo que tenha de lutar com as unhas", declarou em vídeo no Telegram o novo porta-voz das Brigadas Ezzedine Al-Qassam, que adotou o nome de guerra de seu falecido antecessor.

No centro das discussões entre Trump e Netanyahu está o desarmamento do Hamas, uma ideia rejeitada pelo movimento, que recentemente propôs "um congelamento ou armazenamento de armas" e transferiu a responsabilidade para Israel.

"Conclamamos todas as partes envolvidas a trabalharem pelo desarmamento das armas mortais da ocupação, que foram e continuam sendo usadas para exterminar nosso povo", declarou Abu Obeida nesta segunda-feira.

