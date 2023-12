A- A+

rio de janeiro Braço direito de Zinho é morto na Zona Oeste do Rio; criança fica ferida Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (29) no reduto do bando da milícia da família Braga

Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, de 44 anos, apontados como braço direito do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi morto na comunidade Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (29). Uma criança de nove anos também teria sido atingida na cabeça pelos disparos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o crime.

De acordo com as investigações, Pit era um dos responsáveis pelas finanças do grupo de Zinho, que se entregou no último domingo. Ele possuía duas anotações criminais uma por formação de quadrilha e outra por porte de arma.

Pit chegou a ser preso pela Polícia Civil em maio de 2019, mas foi solto em setembro deste ano. A prisão havia sido feita por policiais da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas(Draco). Junto com ele, estava também Paulo Roberto Carvalho Martins.

O crime, que resultou na morte de Pit, aconteceu por volta das 10h, na Rua Cerquilho. O corpo da vítima estava num automóvel Gol branco

A Polícia Militar informou que policiais do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência e no local encontrou um homem em óbito, isolou o local e acionou a Polícia Civil, além de ter reforçado policiamento no local.

"Ainda na mesma ação, os agentes receberam a informação de que uma segunda vítima dos disparos de arma de fogo,uma criança, foi socorrida ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.", diz a nota. Segundo a PM, a criança teria sido atingida por estar brincando numa praça.

