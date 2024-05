A- A+

startups Brain, da Algar Telecom, participa de painel no Mangue.Bit 2024 Evento acontece no próximo dia 28, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife

A maior conferência de startups e empreendedorismo do Nordeste, o Mangue.Bit 2024 acontece no próximo dia 28, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.

Vagner Santana, executivo responsável pelo desenvolvimento de soluções do Brain, centro de inovação fundado pela Algar Telecom, participará do evento e vai abordar o tema "Inovação Aberta: Como grandes empresas permanecem relevantes em um mundo em constante mudança?". O painel está programado para começar às 11h. As inscrições podem ser feitas pelo site https://bit.ly/MangueBit24.

O evento é considerado o maior ambiente de empreendedorismo tecnológico e de networking do Nordeste, com palestras, debates e painéis atualizados ao mercado de startups, com temas que abordarão as tendências de Inteligência Artificial, segurança digital e jornadas de investimentos.

"Inovação aberta é um dos principais pilares do Brain como centro de inovação da Algar Telecom. Temos ótimos exemplos de soluções desenvolvidas, testadas e comprovadas de sucesso no nosso braço tecnológico. Mostrando, cada vez mais, como uma empresa tradicional consegue manter-se relevante no mercado. Este foi um dos motivos de termos sido premiados como uma das Telcos mais inovadoras do Brasil segundo o Prêmio Nacional Valor Inovação em 2023", explica Vagner.

A expectativa do Mangue.Bit esse ano é atrair um público em torno de 2 mil aficionados pelo movimento de startups. Trata-se do maior ambiente de produtividade, empreendedorismo e oportunidades de negócios.

Neste ano, o CESAR estará à frente do Palco de Match, um espaço dedicado às apresentações de pitches de startups expositoras em busca de captação de investimentos, contando com a presença de investidores e stakeholders importantes do mercado.

Data: 28 de maio de 2024

Mangue.Bit 2024

Inscrições no site https://bit.ly/MangueBit24

