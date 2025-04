Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia fundado pela Algar Telecom, anuncia novos conselheiros

A- A+

O Conselho Estratégico do Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom e com sede no Recife, anunciou a nomeação de dois novos conselheiros: Felipe Hatab e Lívia Brando.



Com trajetórias consolidadas em marketing, venture capital e inovação, os executivos assumem posições estratégicas para fortalecer a visão da empresa e acelerar sua expansão no mercado.

"Um conselho sólido é indispensável para guiar a empresa em momentos decisivos. A chegada de Felipe e Lívia traz ao nosso time uma combinação de expertise e inovação que será determinante para nos apoiar em nossa jornada de transformação e crescimento", afirma Ivan Mendes, presidente do Brain e diretor de Inovação da Algar Telecom.

O Conselho Estratégico do ICT é composto por seis executivos. Além de Felipe Hatab e Lívia Brando, integram o grupo Luiz Alberto Garcia, presidente do Conselho de Administração da Algar Telecom; Luiz Alexandre Garcia, CEO da Algar Telecom; Eliane Garcia, vice-presidente de Operações da Algar Telecom; e Zaima Milazzo, vice-presidente de Tecnologia, Evolução Digital, Agilidade e Inovação da Algar Telecom.

Com mais de 15 anos de experiência na liderança de equipes de marketing e projetos estratégicos, Felipe Hatab construiu uma carreira sólida em empresas globais e como empreendedor. Ex-diretor de Marketing da Ambev, liderou iniciativas de posicionamento de marca, publicidade e gestão de reputação, além de ter fundado o maior e-commerce de acessórios masculinos do Brasil.



Reconhecido pela Forbes como uma das pessoas de marketing mais influentes com menos de 30 anos em 2020, Hatab acumula prêmios importantes na indústria de publicidade e é conhecido por sua abordagem inovadora e orientada a resultados.

Já Lívia Brando, atual diretora de Venture Capital na VOX Capital, possui ampla experiência em investimentos e inovação aberta. Esteve à frente do programa BNDES Garagem – Negócios de Impacto, acelerando startups com foco socioambiental, e foi responsável pela criação da EDP Ventures Brasil, primeira CVC voltada para o setor de energia no país.



Com formação em Administração pela PUC, MBA pela FGV e especializações em Private Equity e Venture Capital pelo Insper e Università Bocconi, Brando traz uma visão estratégica e inovadora para o conselho.

Sobre o Brain

O Brain é o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom, que possui a sua sede em Uberlândia/MG e suas filiais em São Paulo/SP, Recife/PE, além de hubs em Curitiba/PR e Aveiro/Portugal.



Por meio do modelo de inovação aberta e parcerias estratégicas, o Brain promove o desenvolvimento de soluções disruptivas com o foco em Internet of Things (IoT), Digital, 5G e Cloud/Edge Computing, para as verticais de negócios de Agronegócios e Farming, Indústria 4.0, Saúde, Small Medium Business e Smart Spaces. Os novos produtos, serviços e modelos de negócio são criados com o objetivo de simplificar o dia a dia das pessoas e empresas.

Os times de trabalho do Brain são divididos em squads e para a execução das novas soluções o Centro de Inovação utiliza o framework Scrum para implementar o desenvolvimento ágil, que possui princípios relacionados à colaboração, à auto-organização e a equipes interdisciplinares.



Esse formato permite que os times tenham um desenvolvimento mais dinâmico, focado e com entregas rápidas. Além de ser um ambiente criativo, dinâmico e inspirador, o Brain também atua com foco em cultura de inovação e mudança do mindset.

Sobre a Algar Telecom

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, possui um amplo portfólio com soluções de Telecom e TI para atender clientes corporativos (B2B) e do varejo (B2C). A companhia oferece internet por fibra óptica em ultravelocidade, celular de qualidade, serviços de voz, dados, e TI, incluindo serviços de cloud e de segurança de redes, além de sistemas de gestão para pequenas empresas.

Com 71 anos de mercado, possui uma moderna infraestrutura, suportada por uma rede de 137 mil km de fibra óptica que serve, atualmente, mais de 372 cidades, em 16 estados do Brasil e no Distrito Federal. Para todos esses locais, a empresa investe em um atendimento personalizado, consultivo e eficaz para entregar cada vez mais qualidade aos clientes.

Companhia aberta, não listada em bolsa desde 2007, a Algar Telecom se compromete com as melhores práticas de governança corporativa. São mais de 4,2 mil associados - como são chamados os colaboradores da empresa - comprometidos em manter um relacionamento próximo com seus clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadora.

Veja também