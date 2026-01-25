Brasil assume representação diplomática do México no Peru
No início de novembro, o Peru rompeu relações com o México após o asilo concedido à ex-chefe do gabinete peruano Betssy Chávez
O governo do México informou, neste domingo (25), que o Brasil assumirá sua representação diplomática no Peru, mais de dois meses depois de o governo do país andino ter rompido relações devido ao asilo concedido à ex-chefe do gabinete peruano Betssy Chávez.
No início de novembro, o Peru rompeu relações com o México após o asilo concedido a Chávez, que responde a processo e tem ordem de captura por conta do fracassado golpe de Estado de dezembro de 2022 do ex-presidente Pedro Castillo.
“A pedido do governo do México e com o consentimento do governo peruano, o Brasil assumiu a representação dos interesses diplomáticos mexicanos em território peruano”, disse a chancelaria mexicana em comunicado.
O órgão acrescentou que a representação inclui “a custódia das instalações da embaixada do México no Peru, incluindo a residência do chefe de missão, bem como seus bens e arquivos”.
O México mantém uma histórica tradição de acolher pessoas que denunciam perseguição política. Nos últimos anos, concedeu asilo a figuras como o ex-presidente boliviano Evo Morales e o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.
As relações entre o Peru e o México começaram a se deteriorar após a destituição de Castillo em dezembro de 2022, quando o então presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador concedeu asilo à esposa e aos filhos do ex-presidente peruano.
Desde então, o governo mexicano não reconhece nenhuma autoridade peruana. Em decorrência disso, ambos os países retiraram seus embaixadores.
Apesar da crise política, Peru e México mantêm seu comércio bilateral.