Brasil atinge 1 milhão de casos prováveis de dengue; número de óbitos vai a 214

O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira, 29, a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue, segundo atualização feita no Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. O número, referente às oito primeiras semanas de 2024, representa quase cinco vezes o registrado no mesmo período de 2023, quando 207.475 infecções foram notificadas.

O número de casos graves ou com sinais de alarme da doença também escalou no período. Conforme informado pelo Estadão, no primeiro bimestre de 2024 foram registrados 2,5 vezes mais caso desse tipo em comparação ao mesmo período de 2023.

Até o momento, foram registrados 214 óbitos em decorrência da doença. Outras 687 mortes estão em investigação pelo ministério. O coeficiente de incidência da doença no País chegou a 501 casos por 100 mil habitantes - acima de 300, esse índice é considerado alto e indica a ocorrência de epidemia.

Esse cenário levou 6 Estados (Goiás, Acre, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina) e o Distrito Federal a decretaram emergência de saúde pública nas últimas semanas.

Como se proteger da dengue?

Impedir o acúmulo de água parada dentro de casa (onde, segundo o Ministério da Saúde, estão localizados 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença).

*Usar repelentes, especialmente de manhã e no final da tarde - horários de maior circulação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

*Usar roupas de manga longa para evitar contato direto com o vetor, e em tons mais claros, que têm propriedades repelentes.

