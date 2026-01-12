A- A+

DIPLOMACIA Brasil busca ampliar com sauditas parcerias em minerais críticos Ministro de Minas e Energia está em visita a Arábia Saudita

Brasil e Arábia Saudita querem ampliar parcerias nas áreas de minerais críticos. A expectativa é a de aumentar os investimentos no setor mineral, considerado estratégico pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Silveira está em agenda oficial na cidade de Riad, onde se reuniu com o ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita Bandar Al-Khorayef – encontro que, oficialmente, teve o objetivo de aprofundar o diálogo bilateral e ampliar a cooperação estratégica no setor mineral.

Durante a reunião, o ministro brasileiro fez uma explanação sobre o fortalecimento da regulação da atividade mineral e as potencialidades do Brasil neste setor.

Segundo o MME, Silveira apresentou os avanços na governança do setor mineral brasileiro, com destaque para o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) e sua relevância para a formulação da política mineral do país.

Silveira destacou o papel do CNPM para aprimorar o processo de licenciamento no Brasil, bem como para a redução da burocracia, de forma a promover “maior previsibilidade, segurança estrutural e estabilidade para os investimentos”.

O ministro ainda apontou o papel das empresas brasileiras do setor mineral e o trabalho do governo brasileiro no sentido de destravar projetos estratégicos de minério de ferro de alta redução e de cobre.

Sobre o potencial geológico brasileiro, Silveira informou a autoridade saudita que, mesmo com apenas cerca de 30% do subsolo nacional mapeado, o Brasil se destaca como a segunda maior reserva mundial de terras raras e a sétima maior reserva de urânio.

Na sequência, disse que o Brasil tem interesse em receber representantes da empresa Manara para “avaliar conjuntamente oportunidades de ampliação de investimentos em projetos minerais estratégicos”.

Em nota, o MME informou que o fundo saudita Manara Minerals é sócio da Vale S.A. na Vale Base Metals (VBM) – unidade responsável pela produção de cobre e níquel, minerais críticos e estratégicos para a transição energética.

“As partes acordaram a criação de um grupo de trabalho bilateral, com reuniões regulares, inclusive em formato virtual, para estudar iniciativas que possam ser desenvolvidas de maneira conjunta e dar maior eficiência à cooperação entre os dois países”, informou o MME.

Alexandre Silveira aproveitou o encontro para reforçar a importância de os parceiros sauditas investirem na cadeia de transformação mineral no Brasil, agregando valor à produção nacional, promovendo industrialização, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico.

Para tanto, solicitou o apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) em projetos voltados ao mapeamento do potencial mineral brasileiro, “ampliando o conhecimento geológico do país e criando bases sólidas para novos investimentos estruturantes”.

