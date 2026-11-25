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Diplomacia Brasil busca representante argentino alternativo a Milei para a posse de Lula, diz Celso Amorim Relação entre os dois governos segue desgastada após diversas ofensas proferidas por Milei contra Lula

O assessor especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Celso Amorim, afirmou nesta quarta-feira (25), que o governo brasileiro estuda uma alternativa para ter uma representação da Argentina na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o quarto mandato.

O presidente do país, Javier Milei, não será incluído na relação de autoridades estrangeiras convidadas para a cerimônia em 5 de janeiro.

Amorim não detalhou quem poderia ser convidado, mas afirmou ser importante mandar um recado de que o problema é com o governo Milei, não com a população argentina.

"Espero que seja possível encontrar alguma forma de mandar um recado de que não temos nada contra o povo argentino, com a nação argentina. Ao contrário, de todas as relações estratégicas, é a mais estratégica", disse em entrevista ao UOL.

Segundo apurou o Estadão, não houve uma reunião específica para "bater o martelo" sobre a exclusão de Milei da posse, mas o cenário deixou claro que "não faria sentido" chamá-lo para o evento.

Entre os episódios que estremeceram a relação entre Brasil e Argentina, estão ofensas proferidas por Milei contra Lula, a participação do governo argentino na fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos e o questionamento da legalidade das eleições brasileiras pelo chanceler argentino Pablo Quirno.

"É um conjunto, mas a ofensa direta ao presidente da República é uma coisa que não se pode admitir. Ele é um símbolo nacional, foi eleito pelo povo brasileiro. Nunca fizemos isso. Você pode gostar mais de um ou de outro, criticar politicamente. Isso é diferente, é normal. Mas as ofensas pessoais, da forma que foram feitas: em território brasileiro, com um grupo de extrema direita e em um contexto eleitoral, não dá", disse.

Em julho, na convenção do Partido Liberal que lançou a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, o presidente argentino fez críticas a Lula e chegou a chamar o petista de "presidiário". Em outubro, Milei deu entrevista à revista francesa Le Pointe voltou a ofendê-lo, chamando-o de "ladrão".

Nesse contexto de crise entre os dois países, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, não retornará às funções no país vizinho. Ele deixou o posto em julho. "A questão não era nominal de sair um e botar outro. Nós retiramos o embaixador da Argentina, pusemos as relações em nível de encarregado de negócios. É isso", explicou Amorim.

Sobre possíveis prejuízos ao Mercosul e ao comércio, o assessor afirmou que há situações que afetam a dignidade nacional e que não podem ser permitidas. Elas acabam trazendo efeitos nas relações entre os dois países.

No entanto, Amorim avalia que os prejuízos não são definitivos. "Creio eu que ninguém fará restrições, mas para ter iniciativas novas, avançar em setores delicados, por exemplo, o nuclear, é difícil você negociar uma coisa grande na área nuclear. Eu espero que o que existe seja mantido porque é um exemplo para o mundo", afirmou.

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