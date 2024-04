Brasil concentra 83% dos casos de dengue nas Américas, segundo Opas

A- A+

O Brasil concentra 83% de todos os casos de dengue em países das Américas (América do Sul, Central e Norte), segundo dados da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). No total, as regiões registraram cerca de 4,6 milhões de casos de dengue neste ano, o que representa um crescimento de 237% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os dados da organização são referentes às 14 primeiras semanas epidemiológicas do ano. O levantamento também leva em consideração as notificações dos Estados Unidos, que teve 304 casos em 2024, e Canadá, que não registrou casos da doença neste ano.

Líder do número de casos registrados, o Brasil superou cerca de 3,1 milhões de casos prováveis da doença neste ano. Em 2024, o país já registrou 1.292 mortes confirmadas pela doença. Outros 1.875 óbitos estão sob investigação.

Embora a dengue esteja em ascensão em toda a América Latina e no Caribe, os países mais afetados são o Brasil (83%), o Paraguai (5,3%) e a Argentina (3,7%), que respondem por 92% dos casos e 87% das mortes.

Quando se leva em consideração a taxa de incidência da doença, a pior situação é na Guiana Francesa. O Brasil tem o terceiro maior índice.

Confira as 10 regiões com maior taxa:

Guiana Francesa - 3,768.63

Paraguai - 2,818.89

Brasil - 1,816.28

São Bartolomeu (território francês) - 1,585.71

Martinica (território francês) - 1,148.00

Bonaire (território holandês) - 795.15

Guadalupe (território francês) - 687.50

Argentina - 473.37

Barbados - 311.26

Nicarágua - 258.71

A pandemia do vírus, no entanto, não acomete apenas o Brasil. Dos 25 países cobertos pela Opas, 12 encontram-se com surtos, com registros de casos prováveis acima do projetado.

A organização aponta que o fenômeno El Niño é uma das causas que podem ser apontadas para justificar a epidemia no Brasil e surtos em outros países. O fenômeno causa o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico.

“O rápido crescimento populacional e a urbanização não planejada também desempenham um papel crucial: condições precárias de moradia e serviços inadequados de água e saneamento oportunizam criadouros de mosquitos em objetos descartados e outros usados para acumular água”, diz a Opas.

Em entrevista coletiva em Washington no início de março, o diretor da Organização, Jarbas Barbosa, ressaltou a importância das medidas para prevenir e controlar a transmissão da dengue e evitar mortes.

— Apesar do aumento recorde de casos em 2023, a taxa de mortalidade por dengue na região permaneceu abaixo de 0,05% — completou o diretor.

