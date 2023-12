A- A+

INTERNACIONAL Brasil "conclama" retorno ao diálogo, após Venezuela mobilizar tropas na fronteira com Guiana Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou na quinta-feira (28) que enviaria tropas para a fronteira com a Guiana

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu em nota divulgada nesta sexta-feira a retomada do diálogo nas negociações envolvendo a região do Essequibo, territórios conhecido pela abundância em petróleo e alvo de disputas históricas entre Venezuela e Guiana.

O comunicado é divulgado após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciar na quinta-feira que enviará tropas para a fronteira com a Guiana, no ponto de localização do Essequibo.

A mobilização de tropas veio em resposta ao anúncio do Reino Unido sobre o envio de um navio militar à costa da Guiana. O governo venezuelano entendeu esse movimento como “provocação”

“O Brasil conclama as partes à contenção, ao retorno ao diálogo e ao respeito ao espírito e à letra da Declaração de Argyle”, diz a nota do Ministério das Relações Exteriores, em referência ao documento assinado pelos dois países no último dia 14 de dezembro.

A declaração estabeleceu como compromisso a não utilização da força ou a ameaça do uso da força entre as partes. Os dois países também têm concordado em cooperar para evitar medidas unilaterais que possam levar a uma escalada da situação.

“O governo brasileiro acredita que demonstrações militares de apoio a qualquer das partes devem ser evitadas, a fim de que o processo de diálogo ora em curso possa produzir resultados”, pontua o comunicado do governo brasileiro divulgado nesta sexta-feira.

