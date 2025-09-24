Qua, 24 de Setembro

MUNDO

Brasil condena ataque israelense contra flotilha a caminho de Gaza

Espanha anunciou que vai escoltar flotilha no Mar Mediterrâneo

Um navio parte do porto da Ilha de Syros, na Grécia, formando a delegação Oxygen para se juntar à Flotilha Global Sumud, uma missão internacional que visa romper o bloqueio israelense de GazaUm navio parte do porto da Ilha de Syros, na Grécia, formando a delegação Oxygen para se juntar à Flotilha Global Sumud, uma missão internacional que visa romper o bloqueio israelense de Gaza - Foto: Aris Messinis / AF

O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, condenou nesta quarta-feira (24) o ataque de drones israelenses sofrido pelas embarcações da Flotilha Global Sumud, em águas gregas, na noite de ontem. O grupo de barcos, que conta com tripulantes brasileiros, leva ajuda humanitária a Gaza, na Palestina, e partiu da Espanha no fim de agosto.  

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil classificou o ataque como injustificado e reiterou que são inadmissíveis atos violentos.  

“Ao reforçar o caráter pacífico e humanitário da flotilha, o Brasil insta, novamente, as autoridades israelenses a não realizar qualquer tipo de ação que ponha em risco a incolumidade dos civis e das embarcações”, disse o governo. 

O Itamaraty informou que está em contato com as autoridades gregas, por meio da Embaixada em Atenas, para acompanhar as apurações do episódio.  

A missão brasileira é composta pelos ativistas Thiago Ávila, Bruno Gilga Rocha, Lucas Farias Gusmão, João Aguiar, Mohamad El Kadri, Magno Carvalho Costa, Ariadne Telles, Lisiane Proença, Carina Faggiani, Victor Nascimento Peixoto e Giovanna Vial; a vereadora de Campinas Mariana Conti (PSOL) e a presidenta do PSOL do Rio Grande do Sul, Gabrielle Tolotti. 

Escolta 
O governo da Espanha anunciou o envio de navios para escoltar a missão até Gaza e garantir a segurança dos tripulantes. 

“O governo da Espanha exige o cumprimento do direito internacional e que os direitos dos nossos cidadãos sejam respeitados de navegar pelo Mediterrâneo em condições seguras”, afirmou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.  

