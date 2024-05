A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Brasil condena ofensiva israelense em Rafah e 'deplora' retomada de ataques do Hamas a Israel Em nota, Itamaraty se solidariza com civis palestinos

O governo brasileiro condenou os ataques israelenses a civis na Faixa de Gaza e deplorou a retomada de lançamentos de foguetes pelo grupo terrorista palestino Hamas contra Israel. A manifestação do Brasil sobre a situação na região está em uma nota divulgada, nesta segunda-feira (27) pelo Itamaraty.

Segundo o comunicado, a contínua ação das forças armadas israelenses contra áreas de concentração da população civil de Gaza viola os direitos humanos e o direito humanitário internacional. Para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Israel desrespeita as recentes medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça, sendo uma delas a interrupção immediata da ofensiva militar em Rafah.

"O governo brasileiro deplora também a retomada, pelo Hamas, de lançamentos de foguetes de Gaza contra o território israelense, ocorrida no final de semana".

A nota ressalta que o governo brasileiro tomou conhecimento dos ataques com "profunda consternação e perplexidade". Um dos locais atingidos foi um campo de refugiados nas imediações da cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza. O ataque ao campo causou a morte de dezenas de civis, além de inúmeros outros feridos, em decorrência de incêndio que se alastrou pelas tendas que abrigavam famílias de refugiados.

"Essa nova tragédia demonstra o efeito devastador sobre civis de qualquer ação militar israelense em Rafah, conforme manifestações e apelos unânimes da comunidade internacional, e diante dos deslocamentos forçados por Israel, que concentraram centenas de milhares de refugiados, em condições de absoluta precariedade, naquela localidade".

O comunicado expressa solidariedade ao povo palestino, sobretudo aos familiares das vítimas. Além disso, exorta a comunidade internacional a que exerça máxima pressão diplomática, para alcançar o imediato cessar-fogo, a libertação dos reféns e o urgente provimento da assistência humanitária adequada à população de Gaza.

No domingo, Israel realizou um ataque aéreo contra um campo de refugiados nos arredores de Rafah, onde vivem milhares de pessoas que buscaram no Sul de Gaza um lugar seguro contra os combates no restante do enclave palestino. De acordo com as autoridades locais, as bombas israelenses — que teriam como alvo integrantes do Hamas — provocaram um grande incêndio, e muitas pessoas não tiveram tempo para escapar.

